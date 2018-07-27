«Эти анализы хочет один человек в городе», – главврач Вознесенской ЦРБ оправдался, почему простаивает современное медоборудование

Главный врач Вознесенской центральной районной больницы Владимир Красеха объяснил простаивание нового медицинского оборудования тем, что оно нужно «одному человеку в этом городе».

Об этом он заявил 25 июля в ходе пленарного заседания Вознесенского городского совета.

Ранее сообщалось, что в Вознесенскую ЦРБ закупили европейского медоборудования на 16 миллионов гривен за счет средств из государственного бюджета. Однако, для того, чтоб на нем работать, необходимо также закупить расходные материалы на сумму 2,4 миллиона в год. Депутаты уже который год не могут выделить эти деньги, поэтому медоборудованием никто не пользуется. Главврач больницы, в свою очередь, назвал вопрос «лоббистскими политическими страстями» и добавил, что это оборудование нужно для одного человека в городе. Владимир Красеха отметил, что китайское оборудование было бы дешевле обслужить.

— Эти лоббистские политически заказные страсти уже все поняли. Мне даже оправдываться стыдно за такие вопросы. Вы бы видели, сколько в больнице всего делается, сколько закупается. (...) На встрече, которую инициировал нардеп, он сказал, что Красеха хочет купить китайское, а я хочу купить европейское. Европейское оборудование нуждается в европейских реактивах. И мы его закупаем в начале года, а уже нужен был бюджет в больнице, как я могу заказывать? Я сделаю тысячу анализов на китайском аппарате или я сделаю десять на французском? Ответ очевиден. Будет финансирование, целевое, на анализы, которые хочет один человек в этом городе, будем его делать, - сказал Владимир Красеха.

Также Владимир Красеха добавил, что 2,4 миллиона лучше было бы потратить на другие вещи, а не на обслуживание нового оборудования.

— У нас не получают полноценного лечения инсультники, люди с инфарктом, люди выписываются раньше, у нас есть неоплаченные операции. Есть мои письма мэру, где я писал, что за такие деньги мы можем сделать бесплатным роддом, реанимационное отделение, операционную и все травмпункты. Так куда б мы эти деньги направили? – сказал Владимир Красеха.

Народный депутат Александр Ливик, в свою очередь, рассказал, что собрание по вопросу закупки нового оборудования проходило вместе с ним, а также с самим главврачом Владимиром Красехой и другими сотрудниками больницы. Все члены собрания и согласовали список оборудования, которое было необходимо для больницы.

— Я знаю, что наши больницы вообще десятки лет ничего не получали ни от кого. Я пригласил гравврача и всех начальников отделений. И тогда, за столом, коллегиально, в ходе обсуждения появился список, какое оборудование для больницы нужно в первую очередь и почему оно нужно, - сказал Александр Ливик.

По его словам, в больницу закупили аппарат ИВЛ (искусственная вентиляция легких – ПН), аппарат УЗИ, компьютерный рентгенаппарат, американский диагностический лабораторный комплекс, а также реанимобиль. Все оборудование необходимо для определения точно диагноза пациента. Ранее, чтоб узнать диагноз, жителям Вознесенска было необходимо ездить в другие города. Нардеп также подчеркнул, что для пользования оборудования было поставлено условие – услуги пользования аппаратами должны оставаться для людей бесплатными. Однако вскоре возник другой вопрос – на расходные материалы необходимо 2,4 миллиона гривен, которых у больницы нет.

— Нам был дан ответ, что им (больнице - ПН) не хватает на расходные материалы 2, 4 миллиона ежегодно. И у нас не хватит денег на то, чтоб обслуживать такое дорогое оборудование. Позиция больницы такая – если бы вы закупили самое дешевое китайское оборудование, тогда на самые дешевые материалы нам бы хватило, и мы бы были впереди планеты всей, - сказал Александр Ливик.

Как утверждает нардеп, у руководства города стоят совсем другие приоритеты, в частности – футбольные площадки и велодорожки.

— У города приоритет – велосипедная дорожка, на один километр велосипедной дорожки потратили 3,5 миллиона гривен. Наверное, это позиция такая серьезная. Дальше у него (мэра Вознесенска Виталия Лукова – ПН) приоритеты футбольная площадка. 4 или 5 площадок в городе. Но только, чтоб не получилось, что потом на этих площадках некому бегать будет, - добавил Александр Ливик.

Нардеп добавил, что найдет 2,4 миллиона на расходные материалы и посмотрит, как будут обслуживать людей – платно или бесплатно.

Стоит отметить, что Владимир Красеха является руководителем коммунального учреждения «Вознесенская центральная районная больница», которое является подотчетным городскому совету.

Напомним, в Николаевское высшее училище физкультуры закупят спортивное оборудованиепочти на 1,2 миллиона гривен. Средства возьмут из образовательной субвенции, которую Николаевской области выделили из государственного бюджета.