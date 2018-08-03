Мэр Николаева уменьшил допорог на закупки товаров до ₴45 тысяч для управления капстроительства и департамента энергетики

Мэр Николаеве Александр Сенкевич обязал управление капитального строительства и департамент энергетики Николаевского городского проводить тендер в системе «ProZorro» при закупках товаров на сумму больше 45 тысяч гривен.

Об этом идет речь в распоряжении городского главы Николаева №215р от 27 июля, опубликованном на Facebook-странице «Dozorro».

Кроме того, Сенкевич потребовал от директора департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Вячеслава Булаха и начальника управления капитального строительства Роману Бохина каждый квартал отчитываться о закупках товаров дешевле 45 тысяч гривен.

Как известно, согласно законодательству, конкурентные торги при закупке товаров и услуг обязательно проводить при сумме более 200 тысяч гривен. При этом органы местного самоуправления могут самостоятельно определять сумму допороговых закупок.

Стоит также сказать, что это распоряжение не было опубликовано на сайте Николаевского городского совета.

Отметим, что возглавляемый Булахом департамент энергетики курируется вице-мэром «оппоблоковцем» Александром Омельчуком. Также в полиции расследуется уголовное производство по факту злоупотребления положением чиновниками из вышеуказанного департамента в интересах ООО «Фасад Центр» и ООО «Голден-Строй», которым перечислили средства за выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон в учебных заведениях. При этом, согласно материалам следствия, подрядчики не выполнили оплаченные работы.



Роман Бохин на должность начальника УКС был назначен Татьяной Казаковой в тот момент, когда Александр Сенкевич судился за свое восстановление на должности городского главы после импичмента. При этом Сенкевич позже высказывался о возможном увольнении Бохина.