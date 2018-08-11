Луценко оправдал прокуроров, которые игнорировали и затягивали суд по Кернесу

Юрий Луценко Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что прокуроры не пришли в суд над Геннадием Кернесом из-за болезни.

Об этом он сообщил в комментариях к своей публикации в Facebook.

Сначала Генпрокурор написал, что «судья, который в нарушение всех законодательных норм вынес решение о закрытии дела Кернеса, будет отвечать за заведомо неправосудное решение».

«И дембельский аккорд не поможет», – добавил Луценко.

Также он высказал мнение, что «дело Кернеса несомненно должно быть возвращено на рассмотрение для принятия объективного приговора».

Позже в комментариях к публикации он отметил, что прокуроры не ходили на судебные заседания из-за болезни.

«Прокуроры были больны. А судья не имел права идти в совещательную комнату без их присутствия», – написал Луценко.

На вопрос пользователей соцсети о том, были ли больны все 19 прокуроров, которые были заявлены в этом деле, ответила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

«Группа прокуроров из 19 человек за все годы! В суд ходили только ДВА всегда!» – написала Сарган.

Как известно, Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное производство против мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого вместе с двумя охранниками обвиняли в избиении евромайдановцев.

По мнению суда, прокуроры фактически самоустранились от доказательства вины, в результате чего дело рассматривалось уже четвертый год подряд. Семь последних заседаний, на которых должны были состояться дебаты, прокуроры вообще пропустили без уважительных причин. Суд расценил это как отказ от обвинения и постановил закрыть дело.

После чего в ГПУ заявили, что прокуратура Полтавской области открыла производство о незаконности решения о закрытии «дела Геннадия Кернеса». Также в ведомстве добавили, что Генпрокуратура уже не может расследовать это производство – такая функция есть у нового Государственного бюро расследований. Однако, ГБР еще не работает, поэтому правоохранители решают, кто будет заниматься делом.