Луценко оправдал прокуроров, которые игнорировали и затягивали суд по Кернесу

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что прокуроры не пришли в суд над Геннадием Кернесом из-за болезни.
Об этом он сообщил в комментариях к своей публикации в Facebook.
Сначала Генпрокурор написал, что «судья, который в нарушение всех законодательных норм вынес решение о закрытии дела Кернеса, будет отвечать за заведомо неправосудное решение».
«И дембельский аккорд не поможет», – добавил Луценко.
Также он высказал мнение, что «дело Кернеса несомненно должно быть возвращено на рассмотрение для принятия объективного приговора».
Позже в комментариях к публикации он отметил, что прокуроры не ходили на судебные заседания из-за болезни.
«Прокуроры были больны. А судья не имел права идти в совещательную комнату без их присутствия», – написал Луценко.
На вопрос пользователей соцсети о том, были ли больны все 19 прокуроров, которые были заявлены в этом деле, ответила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.
«Группа прокуроров из 19 человек за все годы! В суд ходили только ДВА всегда!» – написала Сарган.
Как известно, Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное производство против мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого вместе с двумя охранниками обвиняли в избиении евромайдановцев.
По мнению суда, прокуроры фактически самоустранились от доказательства вины, в результате чего дело рассматривалось уже четвертый год подряд. Семь последних заседаний, на которых должны были состояться дебаты, прокуроры вообще пропустили без уважительных причин. Суд расценил это как отказ от обвинения и постановил закрыть дело.
После чего в ГПУ заявили, что прокуратура Полтавской области открыла производство о незаконности решения о закрытии «дела Геннадия Кернеса». Также в ведомстве добавили, что Генпрокуратура уже не может расследовать это производство – такая функция есть у нового Государственного бюро расследований. Однако, ГБР еще не работает, поэтому правоохранители решают, кто будет заниматься делом.