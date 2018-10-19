«Маю Силу Відповідати», - глава Николаевской ОГА Савченко проводит встречу с журналистами ОНЛАЙН

В пятницу, 19 октября, глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко проводит четвертую еженедельную встречу с журналистами в рамках проекта «Маю Силу Відповідати».

В рамках проекта, Савченко вместе со своими заместителями ответит на вопросы журналистов, которые касаются деятельности Николаевской ОГА. Это уже четвертая встреча, инициированная главой Николаевской ОГА. На сегодняшнем мероприятии Савченко с тремя заместителями - Александром Кушниром, Валентином Гайдаржи и Вячеславом Бонем.

Ведется онлайн-трансляция встречи:

13.31 Отвечая на вопрос о том, где будут размещены люди, пострадавшие от взрывов арсенала в Ичне (Черниговская область), Савченко сказал, что примет их санаторий-профилакторий "Ингул". Всего ожидают около 30 детей с сопровождающими. В Николаевской области пострадавшие от взрывов пробудут две недели.

13.25 Первый вопрос от журналистов касается темы проверки из Кабмина, которая сейчас работает в Николаевской ОГА.

- Это даст оценку тем людям, которые сегодня работают. Это даст мне возможность понять, как работают люди, - сказал Савченко.

Также глава ОГА добавил, что благодаря проверке Кабмина, у ОГА появится понимание того, как именно Правительство формирует свои показатели по областям.

- У них есть своя методика, которая мне показалась интересной. Все проходит в рамках закона. Восприятие той методики, которая у них - непростая. Но эта проверка поможет руководителям департаментов и управлений понять, как именно проходит оценка их деятельности.

По словам Савченко, по результатам проверки могут быть приняты кадровые решения.

- Я хотел бы, чтобы Правительство обратило внимание и на то, какие полномочия есть у глав ОГА. Чтобы мне наказать своего заместителя, мне нужно обратиться к Правительству, чтобы я мог сделать дисциплинарное взыскание, потом нужно создать комиссию, ее результаты направить в Правительство, и только потом будет взыскание, - поделился глава ОГА.

При этом Савченко высказал надежду, что по результатам проверки будут также высказаны предложения по внесению изменений в существующее законодательство.