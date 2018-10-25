Кабмин одобрил увольнение четырех глав ОГА - на должность губернатора Киевщины планируют назначить скандального Терещука

Кабинет министров на заседании в среду, 24 октября, согласовал увольнение председателей Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской областных государственных администраций.

Об этом рассказал участвовавший в заседании министр молодежи и спорта Игорь Жданов, передает LIGA.net.

«Сегодня Кабмин согласовал увольнение четверых губернаторов», — сказал он.

По словам Жданова, правительство согласовало проекты указов президента об увольнении главы Луганской ОГА Юрия Гарбуза, главы Киевской ОГА Александра Горгана, главы Черновицкой ОГА Александра Фищука, а также главы Черкасской ОГА Юрия Ткаченко.

Также Кабмин согласовал назначение на должность губернатора Киевской области Александра Терещука, который работает на данный момент первым заместителем одесского губернатора, а до этого возглавлял столичное отделение милиции.

Также правительство одобрило проект указа о назначении Александра Вельбивца губернатором Черкасской области. Сейчас он занимает должность главы Черкасского областного совета. Проект указа президента о его назначении также одобрен Кабмином.

Отметим, Терещук до 2014 года возглавлял милицию Волыни, отправлял на Майдан «Беркут» и уволился после побега Януковича.

В 2014 году Терещук возглавил полицию Киева. Как писал главный редактор «Цензора» Юрий Бутусов со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова, назначение Терещука требовал Президент Петр Порошенко. В 2015 году Терещук был показательно уволен из полиции, а на деле переведен в Нацгвардию. Затем Порошенко освободил его от люстрации, и он был восстановлен в должности, но в том же году его уволили по представлению тогдашнего главы Нацполиции Хатии Деканоидзе за организацию митинга уволенных милиционеров против реформы полиции.

В 2017 году Терещук выиграл конкурс на должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации.

Напомним, ранее Кабмин одобрил отставку главы Донецкой ОВГА Жебривского.

ранее сообщалось, что глава Киевской ОГА рассказал на публике, как едва не изменил жене со своей помощницей. Также ранее губернатор Луганской области рассказал, как жил в лесу в землянке и убил волчицу.