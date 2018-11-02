Мэр Николаева уволил Кузнецова с должности директора ДЖКХ, работу которого он оценивал на «8 из 10»

Виталий Кузнецов Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что Виталий Кузнецов уволен с должности директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета.

Об этом он сообщил в пятницу, 2 ноября, в ходе внеочередной сессии, которая собралась, чтобы заслушать отчет Виталия Кузнецова, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Внефракционный депутат Сергей Исаков поинтересовался, кто будет докладывать по вопросу ДЖКХ и в каком статусе сейчас находиться Виталий Кузнецов, который ранее написал заявление на увольнение с должности директора ДЖКХ.

- Есть приказ. Он (Виталий Кузнецов - ПН) уволен, - проинформировал Александр Сенкевич и отметил, что докладывать будет его первый заместитель Александр Брыжатый.

Александр Сенкевич

Напомним, что отчет Кузнецова депутаты должны были заслушать еще 24 октября, на внеочередной 43-й сессии. Однако Кузнецов тогда был на больничном и депутаты не хотели слушать подчиненных директора ДЖКХ. В частности депутатов не устраивало и то, что у них нет наочных материалов. Секретарь горсовета Татьяна Казакова тогда сообщила, что департамент перед сессией не предоставил никаких документов. Тогда было принято решение перенести заслушивание отчета на другую сессию, чтобы все было по правилам.

Уже 29 октября директор департамента Виталий Кузнецов написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию, в котором заявил, что именно подконтрольные депутатам от «ОБ» ЖЭКи делали все для того, чтобы сорвать старт отопительного сезона в Николаева с целью обвинить в этом потом ДЖКХ во главе с ним.

Отметим, что 9 октября мэр Николаева Александр Сенкевич в ходе своей пресс-конференции позитивно оценил работу директора департамента ЖКХ горсовета Виталия Кузнецова.