«Российские санкций редактировалось на Банковой»: Коломойский заявил, что Порошенко лично вычеркнул его из списка

Введение Российской Федерацией санкций против ряда украинских граждан и юридических лиц согласовывалось с украинской стороной.

Об этом в комментарии УНИАН заявил бизнесмен Игорь Коломойский.

- Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в Администрации президента, - ПН), - заявил он. – Могу сказать, кто входил в редакционную коллегию, работавшую с этим списком: Порошенко, Рожкова, Пасенюк, Кононенко, почтальоном работал Медведчук. Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля.

Коломойский также обратил внимание на то, что в список попал лично Виктор Пинчук и многие его активы - медийная компания StarLightMedia, не самый крупный банк Кредит-Днепр и другие.

- На мой взгляд, это вызвано тем, что отношения Порошенко и Пинчука испортились, о чем говорят регулярные наезды в адрес последнего со стороны Банковой и Институтской.

В Кремле позже отреагировали на заявление Коломойского. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что список составляли в Кабинете министров России, а не в администрации Путина, передает «Интерфакс».

Напомним, 1 ноября Российская Федерация ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний. В список попали 322 физических лица и 68 юридических лиц. Также под санкции РФ попал владелец «Нибулона», морпорт «Ника-Тера» и два высокопоставленных чиновника из Николаевщины.