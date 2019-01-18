«Сходи в церковь, поставь свечку»: Порошенко во время «Томос-тура» ответил мужчине, спросившему о борьбе с коррупцией

Во ходе визита в Черкассы в рамках «томос-тура» президент Петр Порошенко грубо ответил мужчине, спросившему его о борьбе с коррупцией, назвав его «москальским провокатором».

Видео «диалога» выложил в Facebook местный предприниматель Олег Лысак, пишет «Главред».

На записи мужчина из числа собравшихся на встрече с главой государства спрашивает у Порошенко, когда тот начнет бороться с коррупцией в стране:

- Петр Алексеевич, скажите, а когда с коррупцией будете бороться?

Президент выдержал паузу, во время которой присутствующие попытались одернуть мужчину, после чего посоветовал ему «сходить в церковь».

- У меня просьба к вам. Сходите в церковь и поставьте свечку, потому что вы неверующий человек. Вас Господь попустит, - сказал Порошенко.

В ответ на это мужчина, представившийся общественником, спросил, когда «по вопросам коррупции» можно попасть к президенту на прием. В это время кто-то из толпы попросил мужчину перейти на украинский язык, после чего Порошенко заявил:

- Видите, прислали человека, который даже украинский язык не выучил. Они все такие, москальские провокаторы, они нас тут пытаются сейчас расколоть.

Мужчина отметил, что он такой же украинец, как и президент, просто не хочет жить в коррумпированной стране, однако Порошенко отвернулся от него и традиционно «подякував» всем присутствующим за то, что они пришли «помолиться за Украину».

Напомним, на Волыни мужчине, который хотел задать вопрос Порошенко, выбили телефон из рук. Также на Волыни на мероприятия с участием действующего Президента Украины и потенциального кандидата в Президенты Петра Порошенко людей свозили автобусами. В Луцке и Киверцах десятки людей после визита гаранта собирались в группы и возвращались к автобусам, припаркованным на нескольких улицах.