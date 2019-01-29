«На кону судьба государства», - Вакарчук заявил, что на президентских выборах не будет поддерживать ни одного из кандидатов

Святослав Вакарчук опроверг любую возможность даже начинать разговор о поддержке кого-то из кандидатов в президенты.

Об этом певец и общественный деятель рассказал в эфире интеллектуально-политического ток-шоу «Игра в классику» с Сергеем Рахманиным на телеканале ZIK.

Он подчеркнул, что, когда речь идет о большой цели, о настоящих изменения, многое, приводящие к этим изменениям, вполне возможны.

- Но я исключаю сам факт того, что через какие-то политические «лакомство», через персональные амбиции или дивиденды, я мог бы даже начинать разговор о поддержке или нет (кого из кандидатов в президенты - ПН). Это не вопрос собственных интересов, не вопрос, что будет с тобой, или кому ты поможешь. На кону гораздо больше - судьба государства, - отметил певец.

Кроме того, он предостерег журналистов, политиков и избирателей от легких схем и простых решений. Мол, выборы президента — это очень серьезная и ответственное дело.

- Кстати, по моему мнению, выборы парламента нужно рассматривать в комплексе. Я не думаю, что выборы президента сегодня в Украине можно рассматривать отдельно от выборов парламента. Ты же не можешь на шахматной доске расставить отдельно черные квадраты, а отдельно белые. Представьте, что одни — это следствие президентских выборов, а другие - парламентских, - рассказывает Святослав Вакарчук.

По его словам, последствия этих решений взаимодействующие. Поэтому, объясняет общественный деятель, сегодня важно дать возможность избирателю сделать осознанный выбор, а потом его защитить.

- Я имею в виду не только на избирательных участках и при пересчете голосов, а защитить политически. От этого тоже многое зависит. Не только новые люди в политике определять судьбу государства, но и возможность избирателя влиять на политику, политиков и их подотчетность людям, - пояснил певец.

Напомним, ранее Вакарчук заявил, что идет в политику, но «власть его не интересует». Также Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться в Президенты.

Ранее Вакарчук призвал украинцев не допустить реванша «динозавроподобных политиков и олигархата».