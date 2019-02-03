Всех членов банды, подозреваемых в похищении николаевца, арестовали без возможности выйти под залог

2 февраля суд Центрального района Николаева выбрал четырем злоумышленникам, которые похитили 32-летнего мужчину, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Украины в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что в четверг, 31 января, в Николаеве сотрудники Управления уголовного розыска, следователи Следственного управления и спецназовцы в съемной квартире по улице Севастопольской задержали четырех уроженцев Грузии в возрасте от 27-ми до 34-х лет. Они похитили 32-летнего мужчину, избивали его и требовали отдать 20 тысяч гривен несуществующего долга.

Всех членов банды арестовали без права внесения залога.

Напомним, ранее суд выбрал одному из членов банды Роману Шенгелю меру пресечения в виде 60 суток в СИЗО без права внесения залога.