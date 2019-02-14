Депутат Николаевского горсовета Исаков подал два иска в суд, чтобы признать незаконными решения по бюджету

Сергей Исаков (архивное фото) Депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков подал два иска в Николаевский окружной административный суд, которые касаются признания недействительными решений по бюджету города на 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные из списка дел зарегистрированных в суде, скриншот которого депутат прикрепил на своей странице в Facebook.

В комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ» Исаков сообщил, что «оба решения касаются так или иначе бюджета».

— Первое, тот что на городской совет - это касательно того, что в бюджете есть пункт 2.1. поручение исполнительному комитету утверждать пообъектный перечень для финансирования. А второй иск на исполнительный комитет, касательно того, что он не имел полномочий утверждать перечень объектов, - прокомментировал депутат.

Напомним, что сессия Николаевского городского совета ночью 21 декабря приняла бюджет города на 2019 год. В итоге бюджет приняли с правками профильной комиссии: добавление 121 миллиона, уменьшение на 10 миллионов УКСу на объект Центральный стадион и передать эти деньги на ДК Молодежный, а также во втором пункте исключить абзац, согласно которому исполком утверждает перечень объектов, и добавить, в частности, пункт 2.2. "после утверждения исполкомом утверждать перечень объектов на профильной комиссии, если комиссия дважды не утверждает их, то вопрос выносится на сессию".

«Наш Край» за исключением одного депутата за бюджет не голосовал, зато «Оппозиционный блок» дал три четверти от нужного количества голосов. Однако на следующий день после принятия бюджета на 2019 год Сенкевич ветировал данный пункт в решении. После чего он собрал сессию, чтобы депутаты могли преодолеть вето. Но, в связи с тем, что внеочередная 50-я сессия Николаевского горсовета не состоялась и депутаты не преодолели вето мэра Сенкевича на пункт 2.2 решения Николаевского городского совета от 21.12.2018 №49/31 «О бюджете города Николаева на 2019 год», перечень финансируемых объектов будет утверждать исполком горсовета.

В частности, 25 января, члены исполнительного комитета согласовали проект решения «Про утверждение перечня объектов по главным распорядителям средств». При этом депутат горсовета Сергей Исаков отметил, что это превышение должностных полномочий.