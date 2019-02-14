Киевский суд разрешил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения

Судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян в четверг объявил решение по ходатайству Кабмина относительно отмены временного запрета Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Он заявил, что Супрун может исполнять обязанности министра здравоохранения.

- Суд принял, в удовлетворении ходатайств, представителей Кабинета министров и Супрун Ульяны, об отмене мер обеспечения иска отказать. Отменить по собственной инициативе меры обеспечения административного иска принятые постановлением Окружного административного суда 5 февраля 2019 года, - сказал судья.

Судья-спикер учреждения Богдан Санин объяснил, что суд отменил решение по собственной инициативе из-за принятого 13 февраля решения Кабинета министров, которым узаконивается право Супрун исполнять обязанности министра. Кабмин, по словам Санина, урегулировал все претензии, предъявленные Супрун, передает "Украинская правда".

Судья 14 февраля вернулся из совещательной комнаты, по его словам, чтобы исследовать новые обстоятельства дела, а потом снова ушел в совещательную.

О дополнительном исследовании, не знала защита Супрун, вероятно, дополнительное выяснение обстоятельств дела связано с распоряжением Кабмина от 13 февраля.

Уляна Супрун та її адвокат Анатолій Гасюк про сьогоднішній суд. pic.twitter.com/q5fTMYz8sM — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 14 февраля 2019 г.

Суддя-спікер Окружного адмінсуду Богдан Санін розповів про те, звідки вони знали коли суддя Каракашьян вийде з нарадчої pic.twitter.com/WP6RtlTnTO — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 14 февраля 2019 г.

По словам Супрун, суд нарушил процессуальные процедуры, ведь не сообщил, что удалится из совещательной комнаты, чтобы дальше рассматривать ходатайство.

Адвокат Супрун Анатолий Гасюк заявил, что секретарь суда сообщала защиту только о том, что суд 14 февраля будет объявлять решение.

Супрун заявила, что надеется, что судья будет основываться на рассмотренных на заседаниях утверждениях, без постороннего влияния.

Санин заявил, что Каракашьян был в совещательной комнате 25 часов. По его словам, это нормально, когда судья спрашивает и исследует новые обстоятельства, потому что за время его пребывания в совещательной комнате могут измениться фактические обстоятельства дела.

Супрун также поблагодарила Кабмина, который возобновил право подписи документов для нее, чтобы не остановить работу Минздрава.

Нардеп Игор Мосийчук, как истец, заявлял, что надеется на "правосудное" решение суда.

Напомним, 5 февраля Окружной административный суд Киева по иску депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун выполнять свои обязанности на этой должности.

Ранее Супрун заявила, что решение суда о запрете нынешнему руководителю Минздрава выполнять свои обязанности на этой должности блокирует доставку препаратов в медучреждения.

Когда в Киеве проходила аппеляция по делу об отстранении Супрун, у здания суда в ее поддержку собрались сотни человек.