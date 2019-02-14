Судебная эпопея вокруг Супрун продолжается – ГБР обязали открыть на нее уголовное производство

Печерский районный суд Киева своим определением обязал уполномоченных служебных лиц Государственного бюро расследований открыть уголовное производство по части 2 статьи 376 Уголовного кодекса Украины и начать досудебное расследование в отношении и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Статья 376 УК предусматривает наказание за вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения. Часть 2 данной статьи предусматривает те же действия, совершенные с использованием служебного положения.

Уполномоченное лицо ГБР будет обязано в течение 24 часов с момента внесения таких сведений представить заявителю извлечение (выписку) из ЕРДР.

Напомним, 5 февраля Окружной административный суд Киева по иску депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун выполнять свои обязанности на этой должности. 14 февраля этот же суд разрешил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.