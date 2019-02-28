Ни фамилии, ни должности не спасут от ответственности, если подтвердятся факты незаконных сделок при закупках в армии, - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что ни фамилии, ни должности никого не спасут и виновные будут привлечены к ответственности, если факты вины будут доказаны.

Об этом он сообщил журналистам во время региональной поездки, комментируя последние события вокруг «Укроборонпрома», передает пресс-служба главы государства.

«Армия это самая большая ценность Украины. Армия создавалась усилиями миллионов украинцев, которые отдавали последнее. Армия является гордостью Украины. Как Верховный Главнокомандующий армию буду защищать», - подчеркнул Президент.

«Если факты подтвердятся, то, безусловно, ни фамилии, ни должности никого не спасут. Только появилась информация мной было подписано распоряжение об отстранении и обращении в правоохранительные органы», - отметил Петр Порошенко.

Он добавил, что по его информации, расследование указанной информации проводится в Генпрокуратуре, НАБУ и САП.

«Сейчас по итогам программы возбуждено еще одно уголовное дело. Подчеркиваю, по завершению расследования виновные будут привлечены к ответственности, если факты подтвердятся», - сказал Президент.

Как известно, журналисты программы «Наші гроші» BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

По данным журналистов, центром сделок стала подставная компания «Оптимумспецдеталь», а полученные деньги группа Гладковского переводила в наличность, которая тратилась на откаты заводам, взятки следственным органам и роскошную жизнь. Вместе с тем, согласно обнародованной информации, одной из фирм-прокладок выступила даже «Кузня на Рыбацком». Более того, по данным журналистов, в 2016 году бизнесмены, вероятно, перепродавали запчасти, которые уже принадлежали украинской армии и должны были быть утилизированы.

Расследователи установили, что группа Гладковского получила от «Укроборонпрома» не менее 250 миллионов гривен. Однако журналисты не исключают, что данная сумма может быть больше.

После публикации Петр Порошенко отстранил замсекретаря СНБО Олега Гладковского, фигурирующего в расследовании о поставках российской контрабанды «Укроборонпрому».

Напомним, в 2014 году СМИ сообщали, что Генпрокуратура «отмазывает» родственников нардепа Дубового от кражи 30 миллионов гривен на закупку новых БТРов для Нацгвардии. Стоит отиметить, что тогда Александр Дубовой был нардепом от Баитькивщины, однако позже он перешел в команду Петра Порошенко.