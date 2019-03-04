СБУ подтвердила «прослушку» здания, где находится офис Зеленского – спецслужба утверждает, что следит не за ним

Служба безопасности Украины подтвердила, что проводит оперативно-технические мероприятия в Киеве по адресу улица Белорусская, 26.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом здании, где находится офис кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, нашли «прослушку».

«Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением. По указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, к которым имеют отношение кандидаты. Все действия происходят на основании определения суда в отношении лица, никак не связанного с избирательной кампанией», - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее глава МВД Аваков подтвердил, что СБУ в Одессе вела слежку за Зеленским.