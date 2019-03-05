Посол США в Украине потребовала уволить главу антикоррупционной прокуратуры Холодницкого

Украине нужно сменить главу Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, сообщается на сайте посольства.

- Для целостности антикоррупционных институтов должен быть заменен Специальный антикоррупционный прокурор. Тому, кто был пойман за предоставлением консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела.

- В отношении виновных в коррупции должно проводиться расследование, суд, и если вина доказана, они должны попасть за решетку. Чтобы так было, все элементы антикоррупционной архитектуры должны присутствовать и работать эффективно, - сказала Йованович.

Ранее сообщалось, что главу САП Холодницкого прослушивали НАБУ и ГПУ. Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационную комиссию с просьбой рассмотреть отставку Холодницкого на основании собранных материалов.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что некоторые расследования сознательно тормозились САП. По его словам, речь идет о нескольких громких делах, в том числе и деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.

Напомним, ранее экс-вице-президент США рассказал, как добился увольнения экс-генпрокурора Шокина.