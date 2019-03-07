Госдеп США поддержал требование уволить главу антикоррупционной прокуратуры Холодницкого

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл поддержал призыв посла Мари Йованович уволить Назара Холодницкого с должности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом сообщает «Новое время».

По словам Хейла, антикоррупционные органы Украины должны возглавлять люди, преданные принципам открытости и подотчетности.

- Очень важно, чтобы институции в Украине возглавлялись людьми, которые преданы этим принципам. Особенно те, которые и были созданы для того, чтобы следить за тем, чтобы эти принципы соблюдались, - заявил Хейл.

Заместитель госсекретаря США подчеркнул, что Вашингтон поддерживает заявление посла Йованович, в котором она акцентировала внимание на необходимости уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого.

Сам Холодницкий назвал заявление Йованович недопустимым вмешательством во внутренние дела другого государства.