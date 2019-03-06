Холодницкий ответил послу США: «Вмешательство во внутренние дела другого государства недопустимо»

Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий отказался комментировать слова посла США Мари Йованович, которая накануне призвала к его увольнению. В то же время он назвал недопустимым вмешательство во внутренние дела другого государства.

Об этом Холодницкий сказал в комментарии LB.ua.

– Знаете, то, что себе позволяет посол другого государства, это на их совести. Вмешательство во внутренние дела другого государства недопустимо. Я не буду комментировать это заявление, воздержусь пока что от комментариев, - заявил он.

В то же время, Холодницкий анонсировал, что на следующей неделе сделает заявление и прокомментирует.

– Поверьте, будет интересно, - сказал прокурор.

Напомним, 30 ноября 2015 года Холодницкий был назначен главой САП тогдашним генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным.

Ранее сообщалось, что главу САП Холодницкого прослушивали НАБУ и ГПУ. Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационную комиссию с просьбой рассмотреть отставку Холодницкого на основании собранных материалов. В итоге она пришла к выводу, что Холодницкий заслуживает выговора, но не увольнения.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что некоторые расследования сознательно тормозились САП. По его словам, речь идет о нескольких громких делах, в том числе и деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.