В России в понедельник, 13 мая, подросток пришел в школу с пистолетом и кухонным ножом и якобы взял в заложники свой класс и учительницу. ЧП произошло в Казани в гимназии №7.

Об этом сообщает МВД Татарстана.

В сообщении говорится, что в 10:54 на номер «112» позвонили родители ученицы гимназии №7, которые сообщили, что одноклассник школьницы, вооруженный пистолетом и ножом, удерживает весь класс в одном из кабинетов. На место происшествия немедленно выехали сотрудники правоохранительных органов.

«Как выяснилось, старшеклассник зашел в кабинет русского языка с началом урока, сел за стол учителя, достав пневматический пистолет и кухонный нож. Никаких требований не выдвигал», - говорится в сообщении.

Уже в 11:40 подросток был задержан, в результате инцидента пострадавших нет. В настоящее время с задержанным работают специалисты МВД. По данным российских СМИ, злоумышленнику по имени Искандер 17 лет.

17-летний Искандер

Как известно, 17 октября в оккупированном Крыму, в керченском политехническом техникуме прогремел взрыв. Позже оказалось, что это был теракт, который устроил учащийся этого колледжа. При этом он расстреливал попавшихся ему людей из огнестрельного оружия, а позже покончил с собой. Спустя время была обнаружена ещё одна бомба, которая не взорвалась - ее обезвредили.

19 октября, в оккупированном Крыму прощались с погибшими в результате теракта в колледже в Керчи.