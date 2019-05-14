«Чтобы предотвратить транспортный коллапс»: У Зеленского пояснили, почему настаивают на инаугурации 19 мая

Представитель штаба избранного Президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что их команда настаивает на инаугурации 19 мая, чтобы минимизировать дискомфорт от мероприятия для жителей и гостей столицы.

Об этом Разумков рассказал в эфире «Свободы слова» на ICTV, передает «Украинская правда».

«Мы прекрасно с вами понимаем, что любые события, приезды иностранных гостей – это ограничения по перемещению по Киеву. Если мы говорим о дне инаугурации, это фактически полный транспортный коллапс центральной части города, потому что все будет перекрыто. Дабы минимизировать такой негативный эффект Владимир Александрович и предлагает провести его в первый выходной день, а фактически это 19 число», –сказал Разумков.

«Если бы раньше Рада смогла собраться и назначить другой день, было бы, конечно же, комфортнее и правильнее инаугурацию провести раньше», – добавил представитель штаба Зеленского.

Как известно, избранный Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной Рады с требованием назначить дату инаугурации на 19 мая, поскольку Петр Порошенко «делает необратимое». Позже у Порошенко ответили Зеленскому на это требование, что действующему Президенту приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада, поскольку это относится к ее компетенции.