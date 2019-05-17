«На нарушение закона никто не пойдет»: У Зеленского подтвердили, что будут распускать Верховную Раду

Дмитрий Разумков Избранный Президент Владимир Зеленский будет инициировать роспуск Верховной Рады Украины и его команда будет проводить процесс законно.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил советник Зеленского Дмитрий Разумков, передает «Лига. net».

«Да, будет инициировать роспуск», – ответил на вопрос о роспуске парламента Разумков.

«На нарушение закона действительно никто идти не планирует. Есть предпосылки, которые дают возможность президенту распустить Верховную Раду. Они четко прописаны в законодательстве, иногда не до конца четко, но более-менее понятно», - отметил Разумков.

По его словам, одна из этих предпосылок - отсутствие коалиции.

«Мне кажется, что коалиции сегодня нет, потому что в двух коалиционных фракциях нет 226 народных депутатов», – считает Разумков.

Он добавил, что было много запросов и судебных исков, в которых спикера Рады Андрея Парубия просили показать поименный список коалиции.

«Ответа нет, этого не произошло», – уточнил он.

Напомним, что Верхования Рада назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая. Зеленский хотел вступить в должность 19 мая, но часть депутатов настаивала на 28 мая, потому что 27 число - последний срок, когда избранный президент мог быть распустить парламент.