Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады – парламентские выборы назначены на 21 июля

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины назначены на 21 июля 2019 года.

«1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. 2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года. 3. Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. 4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования», - говорится в указе.

Зеленский в указе о роспуске Рады в частности опирается на пункт 1 статьи 90 Конституции Украины.

«Президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, если: 1) в течение одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 Конституции».

Напомним, что формально коалиция в Верховной Раде отсутствовала с 2016 года, когда из нее вышли «Самопомощь», «Батьківщина» и «Радикальная партия» и в составе большинства остались две фракции и менее 226 депутатов. О распаде коалиции официально объявили лишь 17 мая 2019 года.

Как известно, на инаугурации 20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и объявил досрочные выборы. А 21 мая Зеленский провел совещание с лидерами фракций о роспуске Верховной Рады.