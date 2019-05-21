Зеленский проводит совещания со спикером и главами Рады по поводу роспуска парламента – Ляшко устроил скандал с охраной

В Администрации Президента Украины во вторник, 21 мая, состоится заседание с представителями Верховной Рады и главами фракции относительно роспуска парламента.

Как известно, на инаугурации 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и объявил досрочные выборы.

Консультации Президента с председателем Верховной Рады и лидерами фракций о роспуске парламента должны начаться в 10:00.

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10:22 Олег Ляшко ведет онлайн видеотрансляцию с АП и жалуется, что его не пускает на консультации охрана Президента. Сотрудники Государственной службы охраны требовали, чтобы он отдал телефон

Как сказал Ляшко, главы других фракций уже участвуют в обсуждении.

10:15 Перед Администрацией Президента собрались журналисты. Также на встречу на велосипеде уже приехал лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

Напомним, что кроме роспуска парламента Зеленский также призвал подать в отставку главу СБУ Василия Грицака, Генпрокурора Юрия Луценко и Кабмин. В тот же день об увольнении заявили глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак, а несколько позже об отставке сообщил премьер-министр Владимир Гройсман - по закону, после его отставки уходит в отставку все правительство.