Роспуск Верховной Рады: Парубий просит Зеленского конкретизировать номера законопроектов

В среду, 22 мая, проходит внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят внесение изменений в законы Украины «О выборах народных депутатов Украины» и «О публичных закупках».

Как известно, на инаугурации 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и объявил досрочные выборы. 21 мая в Администрации Президента Украины состоялось заседание с представителями Верховной Рады и главами фракции относительно роспуска парламента.

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12:16 Парубий заявил о том, что решение Зеленского о роспуске Рады не является Конституционным. По его словам, 17 мая «Народных фронт» вышел из коалиции и она коалиция распалась. Таким образом, сейчас парламент находится на стадии формирования коалиции, на что по закону есть 30 дней.

12:08 В сессионном зале Верховой Рады зарегистрировано 240 народных депутатов. Парубий официально открыл заседание.

12:06 Заседании Верховной Рады началось.

12:02 Больше 70% опрошенных украинцев поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Рейтинг.

Наибольший уровень поддержки – на юге и востоке Украины (больше 80%). В других макрорегионах страны роспуск парламента поддерживают не менее 60% опрошенных. Социологи отмечают, что некоторое отличие в отношении к проведению досрочных выборов наблюдается среди сторонников Блока Петра Порошенко, большинство из них – против.

Опрос проводился 16-21 мая. Аудитория опрошенных – от 18 лет. Опрошено было 2000 респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность - не более 2,2%

11:20 Президент Владимир Зеленский внес в Раду первый законопроект. Об этом сообщается на сайте Рады. Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса зарегистрирован в парламенте. Сейчас на сайте Рады текст документа отсутствует.

11:00 Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий обратился к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой конкретизировать номера законопроектов, предложенные для рассмотрения на внеочередном заседании парламента.

По словам Парубия, согласно положениям регламента при формировании повестки дня должны указываться регистрационные номера и названия законопроектов, предусмотренные для рассмотрения.