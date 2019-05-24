В Службе автодорог Николаевщины признались, что ремонтировали дорогу Н-24 под приезд Порошенко – ранее начальник САД это отрицал

В Службе автодорог Николаевской области признали, что ремонтировали трассу Н-24 «Благовещенское - Вознесенск - Николаев» к приезду 4 марта тогдашнего Президента Петра Порошенко.

Об этом шла речь 23 мая на заседании «транспортной» комиссии Николаевского облсовета, сообщает «Мой город».

Как известно, Петр Порошенко посетил Николаевскую область 4 марта.

Замначальника Службы автодорог Николаевщины Михаил Ганич рассказывал информацию, сколько нужно средств на ремонт трассы Р-55, которая в том числе проходит через Еланецкий и Вознесенский районы. Он также упомянул и трассу Н-24.

«Вы все знаете мартовские события, которые должны были состояться в Николаевской области. Подготовка дороги Н-24. Основные средства, материалы пошли на выполнение ямочного ремонта», — сказал Ганич.

Депутат Татьяна Демченко начала спрашивать, о каких событиях идет речь. Между собой члены комиссии говорили о приезде в марте на Николаевщину Петра Порошенко.

Ганич: «Татьяна Васильевна, вы же не в соседней области живете. А в Николаевской».

Демченко: «Я просто не посчитала, что это событие».

Ганич: «Для вас, может, и не событие. Для области было событие».

Фроленко: «Для области было бы событием, если бы он проехал по дороге Н-14 или Н-11. А провезти его по подготовленной дороге это не есть решение и инициатива президента. Это инициатива нашего руководства».

Другие депутаты и Татьяна Кирильчук, глава Водяно-Лоринского сельсовета, где проходит трасса Н-14, согласились, что хотели бы видеть Порошенко на Н-14. Но глава комиссии Валерий Колесников вернул обсуждение в русло комиссии и добавил, что и так было понятно, что речь шла о приезде Президент.

Отметим, что тогда исполняющий обязанности начальника САД в Николаевской области Андрей Максименко отрицал, что ремонт был «показухой» перед приездом Порошенко.

Напомним, как в Николаеве накануне приезда Петра Порошенко, 3 марта, торговыми палатками закрыли буквы «I love Mykolaiv». Также из-за этого перенесли концерт Тины Кароль.