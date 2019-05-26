«Мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция», – олигарх Коломойский считает, что Украина должна объявить дефолт

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Греция должна стать примером для Украины и объявить в стране дефолт.

Об этом он сказал в интервью британской газете Financial Times.

«По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины», – сказал Коломойский.

Как известно, в 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не вернула Международному валютному фонду значительную сумму по кредиту.

По словам Коломойского победа Владимира Зеленского на выборах говорит об усталости украинцев от требований МВФ.

«Если Зеленский будет слушать (Запад) и не принимать собственных решений, он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги – 5, 10, 15 вместо 73%», – считает Коломойский.

Также он отметил, что США и Евросоюз должны полностью списать долги Украины, так как «их не интересует Украина», а они хотят «навредить России».

Напомним, что 2 февраля 2019 года Украина выплатила Международному валютному фонду первый платеж в размере 88,5 миллиона долларов.

Миссия МВФ начала работу в Украине 21 мая. По результатам ее визита зависит получение Украиной второго транша в рамках новой кредитной программы stand by.

Утром 22 мая агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник сообщило, что миссия МВФ сократит график работы в Украине и «сегодня или завтра» вернется в Вашингтон из-за роспуска парламента. Однако представительство МВФ в Украине после этого сообщило, что эксперты фонда продолжают свои встречи с представителями власти. Визит миссии должен был продлиться две недели.