Саакашвили спросил у своих сторонников, стоит ли объединяться с Гриценко

Лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили спрашивает сторонников в Facebook об их отношении к возможному объединению партии с партией Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» на досрочных выборах в ВР.

Об этом сообщает «Украинская Правда» со ссылкой на пост политика в Facebook.

«Я не просто ради красного словца сказал, что у нас все будут решать люди, а мы это еще и реально практикуем. Поэтому я уже спрашивал вас о предложении Виталия Кличко, а сейчас спрашиваю о предложении Анатолия Гриценко», - говорится в сообщении.

Данный пост был написан в ответ на обращение Анатолия Гриценко к своим подписчикам на странице Facebook:

«Уважаемые друзья, хотел бы услышать Ваше мнение о целесообразности объединения усилий на этих выборах. Съезд партии «Гражданская позиция» назначен на понедельник. На сегодня, мы уже объединились в единую команду с тремя проукраинскими проевропейскими партиями - это «Народный контроль» (Дмитрий Добродомов), «Родная Страна» (Николай Томенко) и «Европейская партия Украины» (Николай Катеринчук). Многие из Вас в письмах и комментариях предлагают нам объединиться также с партией «Движение Новых сил» Михаила Саакашвили. Также Вы знаете, что наши партии были в тесном сотрудничестве на президентских выборах. Я уверен, что в «Движение Новых сил» через сжатые сроки могут возникнуть проблемы с полноценным участием в избирательном процессе. Хочу выступить с инициативой - объединить усилия опытных принципиальных и прогрессивных лидеров политических сил выступить вместе на парламентских выборах. Тем самым максимально мобилизовать и объединить наших избирателей. Как Вы думаете, создания общей команды с «Движение Новых сил» и наше общее участие в выборах - в пользу Украины?», - говорится в его сообщении.

Однако ранее Саакашвили заявил, что его партия не будет ни с кем объединяться перед парламентскими выборами.