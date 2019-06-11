В Молдове продолжается кризис власти: два главы государства противостоят друг другу, роспуск парламента отменили

Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил об отмене подписанного в воскресенье Павлом Филипом указа о роспуске парламента.

Об этом он сказал на брифинге после заседания Совета безопасности, сообщает «NewsMaker».

Как заявил Додон на собрании Высшего совета безопасности, указ Филипа не соответствует конституционным нормам.

« - Сегодня я подписал декрет об отмене этих решений господина исполняющего обязанности премьер-министра», - отметил Додон после заседания.

Напомним, 61 молдавский депутат на экстренном заседании парламента 8 июня проголосовал за признание Молдовы «захваченным государством».

А утром, 9 июня, Конституционный суд вынес решение о назначении временно исполняющего обязанности президента Республики Молдова.