Президент Зеленский предложил назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко

Вадим Пристайко Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде уволить министра иностранных дел Павла Климкина и назначить вместо него Вадима Пристайко.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник, 11 июня.

«Президент подписал представление об освобождении Климкина с должности министра иностранных дел и внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел», – рассказал он.

Отметим, что Пристайко с 22 мая занимает должность заместителя главы Администрации Президента по вопросам внешней политики, а до этого возглавлял миссию Украины при НАТО.

В 2014-2017 годах он работал заместителем и первым заместителем министра иностранных дел Украины, а перед этим был послом Украины в Канаде.

Напомним, что 30 мая Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении нынешних министра иностранных дел, министра обороны и главы Службы безопасности Украины. 6 июня нардепы отказались увольнять этих чиновников.