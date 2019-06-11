Президент Зеленский предложил назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде уволить министра иностранных дел Павла Климкина и назначить вместо него Вадима Пристайко.
Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник, 11 июня.
«Президент подписал представление об освобождении Климкина с должности министра иностранных дел и внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел», – рассказал он.
Отметим, что Пристайко с 22 мая занимает должность заместителя главы Администрации Президента по вопросам внешней политики, а до этого возглавлял миссию Украины при НАТО.
В 2014-2017 годах он работал заместителем и первым заместителем министра иностранных дел Украины, а перед этим был послом Украины в Канаде.
Напомним, что 30 мая Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении нынешних министра иностранных дел, министра обороны и главы Службы безопасности Украины. 6 июня нардепы отказались увольнять этих чиновников.