Партии «Голос» и «Слуга народа» отсеяли нескольких кандидатов на выборы в Раду из-за спорной биографии

Партии «Голос» и «Слуга народа» исключили возможность избираться под брендом нескольким потенциальным кандидатам в народные депутаты.

В пресс-службе «Голоса» сообщили, что из-за заявлений активистов о несоответствии критериям политсилы исключили двух человек, которые ранее должны были идти на выборы от партии в одномандатных округах.

Журналисты движения «Чесно» предоставили доказательства того, что кандидат в Волынской области Тарас Шкитер (выдвигался по округу №22) был связан с деятельностью партии «Украинский выбор» Виктора Медведчука в Луцке.

Также сообщается, что фамилию другого кандидата в Киеве Евгения Кугука (выдвигался по округу №217) активисты нашли в списках партии «Оппозиционный блок» на внеочередных парламентских выборах 2014 года.

«Эти факты противоречат принципам, которыми партия «Голос» руководствуется при выборе всех без исключения кандидатов», – заявили в партии «Голос».

В партии призвали и в дальнейшем сообщать о случаях недоброчестности.

«Есть красные линии, которые мы не пересечем. В частности - это принадлежность к пророссийским силам или сотрудничество с ними. Для нас это неприемлемо. Мы выступаем за европейское будущее Украины, а эти люди склонялись к обратному вектору», – прокомментировала антикоррупционная активистка Александра Устинова, №5 в избирательном списке «Голоса».

А из избирательного списка партии «Слуга народа» в многомандатном округе исключили 25-летнюю Ирину Панченко, передает «Страна».

Как пишет издание, Ирину знают как столичную «тусовщицу», которая ездит на «Bentley», ходит в самые дорогие салоны Киева, а также любит петь в караоке. Бывшие однокурсники говорят о ней как о «мажорке» и что она какой-то значимой общественной политической деятельностью не занималась.

«Недавно Ирина заказывала фотосессию в студии Inlight. Среди профессиональных кадров есть и довольно откровенные снимки - в ванной, в белье и топлесс. Ходили слухи, что место в списке Ирине купил ее отец-бизнесмен за 2 миллиона долларов», – сообщало издание.

Напомним, что ранее баллотироваться в Верховную Раду по избирательным спискам партии «Слуга народа» отказались бывший депутат Одесского городского совета Дмитрий Спивак и директор Департамента молодежи и спорта КГГА, известный фехтовальщик Вадим Гутцайт.

Также напомним, что «Голос» Вакарчука выставил на парламентские выборы от Николаевской области только двух «мажоритарщиков». По округу №127 (Заводский район Николаева, Очаковский и Николаевский районы области) в Раду баллотируется Ольга Покровская. По округу №131 (города Вознесенск, Южноукраинск, Березанский, Веселиновский, Вознесенский, Доманевский, Еланецкий районы) в Раду баллотируется Роман Покровский. Ольга Покровская, судя по совместным фотографиям в соцсетях, является его супругой.