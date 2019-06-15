Президент Зеленский выбирает главу Львовской ОГА через Facebook: «Кто вам больше нравиться?»

Президент Украины Владимир Зеленский, предлагает жителям Львовской области выбрать главу Львовской ОГА из трех кандидатов.

Соответствующую публикацию он сделал на своей странице в Facebook.

«День добрый, Львовщина! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще — кто вам больше нравится?», - написал Зеленский.

Так, на пост губернатора Львовской области претендует следующие люди:

Денис Шмыгаль, 43 года. Кандидат экономических наук. Директор ДТЭК «Бурштынская ТЭС», заместитель генерального директора ПАО «ДТЭК Западэнерго».

Максим Козицкий, 38 лет. Директор компании «Эко-Оптима». Лауреат премии «Человек года» в номинации «Предприниматель года».

Маркиян Мальский, 35 лет. Адвокат, кандидат юридических наук. Председатель западного филиала юридической компании Arzinger. Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

Напомним, что ранее Кабинет министров Украины согласовал увольнение ряда глав областных государственных администраций. В том числе и главы Николаевской ОГА Алексея Савченко. В этот же день, Президент Владимир Зеленский согласовал увольнения главы ОГА в: Хмельницкой, Херсонской, Николаевской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской (отстранен и.о. главы ОГА), Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областях.

Стоит отметить, что ранее Владимир Зеленский заявил, что глав ОГА будут выбирать с помощью прозрачного конкурса.