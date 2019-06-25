Мой политический отпуск

Собственно, да. Я в отпуске.

Надо сообщить об этом, вероятно, ибо как оказалось, слухи уже ходят разные, забавные и странные. А я очень не люблю, когда люди плодят слухи. И еще не люблю, когда играют не по правилам, когда жульничают, мимикрируют под тех, кого сами же поливают грязью.

И в это сложное для страны время, выборы, я принимала решение, где и что важнее — мой политический опыт, моя электоральная память про каждого из николаевских политиков за последние 15 лет, или информационное обеспечение выборов в правоохранительной сфере. Благо, неаттестованная должность позволяет уйти в отпуск и пользоваться гражданским правом. И это моя гражданская позиция. Помочь произойти смене власти в Николаеве без грязи, шума и пыли. Помочь президенту выполнить важные заявленные обязательства. Не позволить тем, кто от пяти до десяти лет уже во власти, втирать очки, что у них не было возможности что-то сделать. Не только гугл всё помнит... И эти мои способности сейчас важнее для страны. Поэтому отпуск я провожу не на море с семьей.

А в отделе коммуникаций мои талантливые и всемогущие девчонки справляются без меня отлично. Конечно, слежу. И горжусь ими. Им сложно. Такой период, всем сложно. Но мы становимся сильнее, когда добиваемся справедливых целей.