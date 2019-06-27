Глава МИД Хорватии возглавила ПАСЕ – Украина в голосовании не участвовала

Заместитель премьер-министра и глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич возглавит Совет Европы. Закрытое голосование на эту должность прошло вечером, 27 июня.

Об этом сообщает «TASS».

Её назначение поддержали 159 делегатов ПАСЕ. Добавим, что Украина поддерживала кандидатуру Печинович-Бурич ранее.

Украинская делегация не принимала участия в голосовании. Это произошло в ответ на возвращение делегации из России в ПАСЕ и снятия с неё всех санкций, не смотря на невыполнение обязательств, наложенных на неё Советом Европы.

Тем не менее, украинская делегация и её союзники заранее сделали обращение к новому главе СЕ.

«Мы желаем удачи новоизбранному Генеральному секретарю и надеемся, что она или он найдет путь для решения этого беспрецедентного кризиса доверия, который был создан на этой неделе», - говорится в совместном заявлении семи делегаций.

Свои полномочия Мария получит в сентябре и будет главой до 2024 года. Заметим, что она будет второй в истории ПАСЕ генеральным секретарём женщиной. У неё экономическое образование, была спикером парламента Хорватии.

Ранее, в ответ на возвращение РФ в ПАСЕ, Украина отозвала своего посла в ассамблее. А до этого украинская делегация и ряд дружественных к ней политиков покинули зал заседаний ПАСЕ.