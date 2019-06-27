«Нет кворума»: В Николаевском горсовете не состоялось заседание сессии, на которой депутаты должны были перераспределить бюджет-2018

В четверг, 27 июня, не состоялось третье пленарное заседание бюджетной сессии Николаевского городского совета из-за отсутствия кворума.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Заседание было запланировано на 10:00, однако по состоянию на 10:20 в зале находилось порядка пяти депутатов, мэр Александр Сенкевич и секретарь горсовета Татьяна Казакова.

— По предварительной информации кворума на сессии не будет. Коллеги, я благодарю всех, кто сегодня потратил свое время и пришел сюда. Про дату следующего заседания я оповещу вас за день до заседания, - заявил Сенкевич.

После этого пришедшие депутаты стали расходиться, некоторые обсуждали с мэром какие-то вопросы. Стоит отметить, что после объявления Сенкевича депутаты стали подходить и удивлялись тому, что сессии сегодня не будет.

Как известно, мэр Александр Сенкевич планировал на сегодняшнее заседание вынести вопрос касательно перераспределения 216 миллионов гривен, которые по итогам 2018 года, остались неиспользованными. Исполком Николаевского городского совета данное решение согласовал, однако профильная комиссия предложила свои направления и попросила сообщить об изменениях в проекте решения до заседания очередного исполкома и, если бы это было сделано и все их предложения были бы учтены, то они обещали, что в сессионном зале это решение будет поддержано.

— Информация дана, если она будет проработана правильно, то будут голоса в зале, - заявил глава бюджетной комиссии Александр Бернацкий на заседании 26 июня.

Однако, никакой информации членам комиссии предоставлено не было и на заседание исполкома не выносился новый проект решения о перераспределении.