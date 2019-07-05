Зеленский назначил военного прокурора Кириленко новым главой Донецкой ОГА

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Куця с должности председателя Донецкой областной государственной администрации и назначил на его место Павла Кириленко.

Об этом говорится в указах Президента №481 и №482.

Как известно, 26 июня Кабинет министров поддержал назначение на должность восьми новых глав ОГА, в том числе и кандидатуру Кириленко, которые накануне предложил правительству Владимир Зеленский.

Как сообщили в пресс-службе Зеленского, Президент 5 июля направился с рабочей поездкой в ​​Донецкой области, где примет участие в мероприятиях по случаю 5-летия освобождения Славянска и Краматорска, а также представит Кириленко.

Справка:

33-летний Павел Кириленко ранее работал в военной прокуратуре. Он родился в 1986 году в Донецкой области.

В 2008 году завершил обучение в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого по специальности «правоведение». Работал в органах прокуратуры Донецкой области, Крыму и Генпрокуратуре. В сентябре 2017 генпрокурор Юрий Луценко назначил Кириленко военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона.

Женат, имеет двоих детей. Семья живет в Ужгороде. Жена Алла Кириленко работает в управлении труда и социальной защиты населения Ужгородского городского совета. Кириленко декларируют достаточно скромные доходы. В собственности жены есть недвижимость, однако вся она расположена в оккупированной Горловке. Семья арендует квартиру на 89,9 квадратных метров в жены владельца ужгородских супермаркетов.

Напомним, что у Администрации Зеленского пока нет кандидатов на должность губернатора Николаевщины. Позже секретарь инвестиционного совета Арахамия решил спросить у пользователей соцсети, кого они видят главой Николаевской ОГА.