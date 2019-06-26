Кабмин согласовал внесенные Президентом кандидатуры восьми губернаторов

Кабинет министров поддержал назначение на должность восьми новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству Президент Владимир Зеленский.

Об этом после заседания Кабмина заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус, передает «Интерфакс-Украина».

– Все восемь представлений было поддержано, – сказал Герус.

По его словам, решения были не единогласны, потому что некоторые члены Кабмина голосовали против всех кандидатур.

Как известно, ранее список предложенных Президентом кандидатур опубликовал вице-премьер-министр Павел Розенко. В обнародованном списке предлагалось назначить такие кандидатуры: Павла Кириленко на должность председателя Донецкой ОГА, Игоря Бондаренко – Закарпатской ОГА, Михаила Бно-Айрияна – Киевской ОГА, Виталия Комарницкого –Луганской ОГА, Маркияна Мальского –Львовской ОГА, Андрея Андрейчикова – Одесской ОГА, Юрия Гусева – Херсонской ОГА, Игоря Шевченко –Черкасской ОГА.

Напомним, 11 июня Владимир Зеленский уволил 15 руководителей областных государственных администраций, в том числе и Николаевской ОГА Алексея Савченко. На следующий день представитель Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус спрогнозировал назначение новых глав областных государственных администраций в ближайшее время.

15 июня Президент Владимир Зеленский предложил жителям Львовской области выбрать главу Львовской ОГА из трех кандидатов.