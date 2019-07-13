Зеленский отложил назначение главы Одесской ОГА Андрейчикова из-за «манипуляций в СМИ» и объявил конкурс

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Президент Украины Владимир Зеленский пока не будет назначать бизнесмена Андрея Андрейчикова главой Одесской областной госадминистрации и назначил конкурс.

Об этом сообщает  "Думская".

Зеленский заявил, что знает лично Андрейчикова, но «есть много людей, которые манипулируют в средствах массовой информации», поэтому будет проведен конкурс на его должность.

«Поэтому будет конкурс. Мы не хотим вас, одесситы, подвести», — добавил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что кандидат на должность главы Одесской ОГА Андрей Андрейчиков владеет бизнесом в Одессе по торговле металлоломом и вывозит его в «Молдавский металлургический завод». Также он может быть связан с пророссийскими деятелями. Позже в Офисе Президента заявили, что Андрей Андрейчиков был бизнес-партнером президента Украины Владимира Зеленского.

Юлия Акимова

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