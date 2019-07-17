На Киевщине неизвестные распространяли антирекламу против кандидата от «Слуги народа» - полиция завела дело

Полиция Киевской области открыла уголовное производство из-за антирекламы относительно кандидата от партии «Слуга народа» Александра Дубинского.

Об это сообщает пресс-служба Нацполиции.

16 июля в полицию поступило заявление о том, что в городе Обухов Киевской области неизвестные раздавали прохожим газеты с контрагитацией, а также установили экран, на котором демонстрировался ролик с антирекламой Дубинского.

Официально в полиции не называют имя кандидата в нардепы, однако на обнародованных фотографиях можно заметить, что на экране присутствует надпись: «Стоп Дубинский. Защити свою жену».

По факту хулиганства и нарушения избирательного законодательства открыто соответствующее уголовное производство. Агитационная продукция была изъята, фигуранты дела задержаны и дают показания.

Напомним, ранее лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что дискредитационные смс-ки о его партии и смс-ки с приглашениями на встречу с Петром Порошенко приходят жителям Львовской области с одного и того же номера. Человеком, который рассылал СМС с дискредитацией партии «Голос» и агитацией за Порошенко, оказался депутатом сельсовета на Львовщине.