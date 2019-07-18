Зеленский во время визита в Николаев взял номер телефона местного управленца, который готов возглавить ОГА

Егор Клецов Президент Украины Владимир Зеленский во время своего первого рабочего визита в Николаев 17 июня после общения с представителями местной власти и общественностью попросил номер телефона у управляющего проектом Мирового банка на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Егора Клецова, который высказал готовность возглавить ОГА.

Об этом Клецов сообщил на своей странице в Facebook.

«Эмоции переполняют! Мог ли я предположить, что тот простой парень, кого я поддерживал с первых дней президентской кампании, обратит внимание на ещё более простого парня — меня? Я всего лишь из толпы попросил его поскорее назначить Николаевщине профессионального управленца на должность губернатора. А в ответ Президент сказал, что это непросто, поскольку очень много звёзд должно сойтись: и менеджер, и желание работать, в общем, желающих мало. Я поднял руку и сказал, что готов...» – пишет Клецов.

По его словам, после этого Владимир Зеленский сел в машину, закрыл дверь и собрался отъезжать.

«Что было дальше, мне передать словами сложно... Но Президент открыл окно и подозвал меня к себе:

— А вы кто?

— Я почти 20 лет как ТОП менеджер...

В итоге – он попросил мой номер телефона. Его записал заместитель главы Администрации Президента Алексей Гончарук. Что будет дальше, я не знаю, но от своих слов я не отказываюсь — я готов помогать там, где это потребуется. Потому, что первый раз за свою жизнь, я горжусь своим Президентом. А вы говорите, всё уже решено... to be continued», – резюмировал Егор Клецов.

Стоит отметить, что во время общения Президент Зеленский отметил, что ему импонируют такие люди.

– Мне импонируют такие люди, проверим всё, why not? – сказал Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что, по информации «Преступности.НЕТ» в Офисе Президента, кандидатуру Егора Клецова рассмотрят в качестве кандидата на пост главы Николаевской ОГА.

Как известно, 17 июля во время своего официального визита в Николаев при общении с представителями власти и общественности в аэропорту Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что много локальных вопросов может и должен решить будущий глава областной государственной администрации в Николаевской области. Но, по словам Гаранта, нужной кандидатуры пока еще нет. Поэтому он обратился к людям с предложением подать ему список людей, которые могли бы возглавить ОГА области.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита пообщался с кандидатами по николаевским мажоритарным округам от политической партии «Слуга Народа» о проблемах региона и также акцентировал внимание, что Николаевской области остро необходим профессиональный глава Областной государственной администрации.