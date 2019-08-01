«Я никогда в своей жизни «не переобувалась», - Москаленко о разговоре с Зеленским во время его приезда на Николаевщину

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко прокомментировала свой диалог с Президентом Украины Владимиром Зеленским, заявив, что пришла на встречу, чтобы «решить вопросы».

Об этом она сказала в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Как известно, Владимир Зеленский посетил Николаев с рабочим визитом 17 июля. В ходе своего пребывания Владимир Зеленский обратился к главе Николаевского областного совета Виктории Москаленко, которая до президентских выборов его называла «малороссом», и попросил Москаленко доказать, что она – украинка.

По словам Виктории Москаленко, предположения о том, что из-за своих комментариев она не придет на встречу с Президентом, за несколько дней до ее визита были в социальных сетях. Однако во встрече она «абсолютно спокойно» принимала участие для того, чтобы решить волнующие ее вопросы.

«Перед приездом президента было много в СМИ и соцсетях информации о том, что Москаленко не придет на встречу, что я побоюсь, спрячусь. Потом, когда я пришла на встречу, начали в соцсетях говорить о том, что я буду переобуваться, менять позицию, но все происходило в рабочем режиме. Я абсолютно спокойно принимала участие в этой встрече не потому, что хотела, чтобы меня увидели, я просто хотела решить вопросы, которые меня волнуют», - сказала Виктория Москаленко.

При этом Москаленко отметила, что спокойно отвечала на вопросы Зеленского, добавив, что никогда «не переобувалась».

«Это был диалог, который произошел, и из которого каждый взял то, что хотел. Я никогда в своей жизни не переобувалась. (...) Сегодня у нас есть свобода слова, и даже в отношении меня в соцсетях много чего писали, но это то, за что мы боролись… Хотелось бы, конечно, чтоб были какие-то границы… Необходимо знать человека, чтобы его обвинять. В результате диалог состоялся. Я абсолютно спокойно отвечала на все вопросы», - добавила Москаленко.

Напомним, в период президентских выборов Виктория Москаленко, выступающая в поддержку экс-президента Петра Порошенко, оставила на странице Зеленского комментарий, где назвала его малороссом и посоветовала снять свою кандидатуру с выборов.