Николаевец Арахамия озвучил фамилии претендентов на должность премьер-министра

Украинский предприниматель, четвертый номер списка политсилы «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что у партии есть шорт-лист из трех кандидатур на должность премьер-министра.

Об этом он сообщил в интервью «Радио НВ».

«У нас есть шорт-лист, в нем Андрей Коболев [председатель правления НАК Нафтогаз Украины], Юрий Витренко [исполнительный директор Нафтогаза], Алексей Гончарук [заместитель председателя ОП по экономическим вопросам] и Владислав Рашкован [исполнительный директор Международного валютного фонда]», – отметил Арахамия.

Кроме того Арахамия отметил, что «безальтернативным» кандидатом на пост спикера Верховной Рады является глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

«Я думаю, спикером будет Дмитрий Разумков. Я думаю, что в этом почти все … В Трускавце [там проходила «школа депутата» для нардепов от «Слуги народа» —ред.] у нас не было вообще ни одного альтернативного кандидата. То есть это безальтернативный кандидат», – заявил он.

Комментируя кандидатуры на пост Генерального прокурора, Арахамия назвал возможным претендентом на эту должность заместителя главы Офиса Президента Руслана Рябошапку, однако подчеркнул, что есть альтернативные кандидаты.

Напомним, что ранее Давид Арахамия заявил, что вряд ли возглавит фракцию «Слуги народа». Кроме него в СМИ называли кандидатами на пост главы фракции этой политсилы Александра Корниенко, и Руслана Стефанчука.

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля назначил членами Наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром» своего внештатного советника Андрея Загороднюка и секретаря Нацинвестиционного совета, николаевца Давида Арахамию.