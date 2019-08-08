Президент Эрдоган заявил, что Турция не признавала и не признает Крым российским

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция не признавала и не признает аннексию Крыма. Зеленский, в свою очередь, убежден, что обязательно будет найден механизм, который заставит Россию ответственность за ее действия.

Об этом сообщается в пресс-центре Президента Украины.

Реджеп Эрдоган подтвердил, что Турция не признавала незаконную аннексию Крыма и не сделает этого. Он также отметил, что защита прав, интересов и сохранения национальной идентичности крымских татар, пребывание их на родине в Крыму будет оставаться приоритетом для его страны.

«Мы хотим, чтобы как можно скорее закончился конфликт на Донбассе. Мы верим, что он будет решен мирно, на основе международного права и территориальной целостности Украины. Мы поддерживаем Минский процесс и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которую возглавляют турецкие дипломаты», - добавил Президент Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что обязательно будет найден механизм, который заставит Россию ответственность за ее действия.

«Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар и освободит политзаключенных Кремля», - заявил Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Президентом Реджепом Эрдоганом в Анкаре.

«Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе и в Крыму в свою сторону», - добавил Президент.

Владимир Зеленский добавил, что Украина вместе с международными партнерами продолжает делать все «возможное и невозможное» для возвращения мира на Донбассе дипломатическим путем, а события последних дней показали, «кто на самом деле стремится к войне». В частности, 6 августа противник, вопреки так называемому хлебном перемирию, совершил обстрел, в результате которого погибли четыре украинских военных. В то же время украинская сторона придерживалась режима прекращения огня.

«Думаю, что после последних событий на востоке Украины ни у кого не осталось сомнений, кто на самом деле хочет и делает все для наступления мира», - отметил он.

Президент еще раз подчеркнул, что Украина высоко ценит отношения со своим стратегическим партнером - Турецкой Республикой и благодарна ей и Президенту Эрдогану за неизменную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

Отметим, что после гибели морпехов Зеленский собрал на совещание силовиков. Тогда же он призвал лидеров Франции, Германии и России собраться на переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.