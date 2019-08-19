Кабмин согласовал нового главу «Укроборонпрома» и передал Президенту представление на его назначение

Алексей Тимофеев Премьер-министр Владимир Гройсман внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначение главой Госконцерна «Укроборонпром» Алексея Тимофеева.

Об этом идет речь в документе, который есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

«Выношу представление о назначении Тимофеева Алексея Олеговича генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром», - говорится в тексте документа.

Тимофеев является экс-СЕО «Смарт Холдинга» Вадима Новинского, был топ-менеджером компании «Гео Альянс» Виктора Пинчука и государственной «Укргаздобычи», входил в состав правления НАК «Нафтогаз Украины».

Журналист Юрий Бутусов сообщает, что Тимофеева на должность выдвинул глава Наблюдательного совета «Укроборонпрома» Айварас Абромавичюс.

«Знакомьтесь, новый глава «Укроборонпрома». Кабмин утвердил бизнесмена Алексея Тимофеева и подал на утверждение президенту. Тимофеева выдвинул Айварас Абромавичюс - глава Наблюдательного совета «Укроборонпрома», который будет отвечать за политический контур в реформе оборонной промышленности. К слову, в полномочиях президента по Конституции нет права утверждать главу «Укроборонпрома», но этот обычай соблюдается», - написал Бутусов.

Отметим, что на данный момент главой «Укроборонпрома» является Павел Букин, которого Петр Порошенко назначил 21 февраля 2018 года.

Отметим, что согласно СМИ Букин фигурировал в скандале связанным с Гладковским о хищении средств на «Укроборонпроме. »