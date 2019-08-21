Трамп обсуждал возможность предложить правительству Дании выплаты в размере $600 миллионов в год за передачу автономии Гренландии США

Высокопоставленные чиновники в администрации американского президента сообщили, что Дональд Трамп обсуждал возможность предложить правительству Дании выплаты в размере $600 млн в год за передачу автономии Гренландии Соединенным Штатам.

Об этом сообщает «The Washington Post».

Источники не уточняют, сколько времени США планировали осуществлять эти ежегодные выплаты скандинавской стране.

В администрации американского президента также обсуждали одноразовую крупную выплату Дании, чтобы подтолкнуть ее к соглашению. Сумму этой части запланированного предложения не называют.

Источники утверждают, что Трамп несколько недель говорил о потенциальной покупке Гренландии, которая является автономной территорией в составе Дании.

Издание отдельно отмечает, что эпизод с покупкой Гренландии «стал редким окном в тайное планирование Белого дома в сфере национальной безопасности с трамповским даром дельца и элементом сюрреализма».

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп решил не совершать визит в Данию в начале сентября из-за нежелания страны обсуждать продажу Гренландии.

Ранее Трамп подтвердил слухи о своих намерениях купить Гренландию для Соединенных Штатов. Он сказал, что покупка была бы «стратегически неплохой для США», хотя сейчас это не «вопрос номер один».

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала идею продажи Гренландии Соединенным Штатам абсурдной.

Также, ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что подписанный им в пятницу бюджет на 2018 финансовый год позволит, среди прочего, возродить американскую военную мощь.