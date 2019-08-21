Вице-губернатор Трайтли временно взял на себя функции и полномочия главы Николаевской ОГА в связи с отсутствием других заместителей

Заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли временно взял на себя функции и полномочия главы ОГА в связи с отсутствием других заместителей.

Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

По его словам, исполняющим функции и полномочия главы ОГА он стал в связи с отсутствием других заместителей, согласно законодательству. Также Александр Трайтли отметил, что он не стал исполняющим обязанности главы ОГА на постоянной основе, поскольку такой указ может выдать только Президент Украины.

— Исполняющий функций и полномочий – это не с исполняющий обязанности главы. Это немного иначе. Исполняющего обязанности главы ОГА назначает Президент. На момент отсутствия заместителя я являюсь исполняющим обязанности, в связи с тем, что нет никого. Я просто стал исполнителем обязанностей автоматически, согласно законодательству. Я уже был несколько раз исполняющим обязанности, когда не было никого – Гайдаржи был на больничном, Кушнир в отпуске, Бонь был на один день по своим делам, или в отпуске, или в командировке, тогда автоматически исполнителем обязанностей становится другой заместитель, который есть на месте, - сказал Александр Трайтли.

В юридическом отделе, в свою очередь, отметили, что в распоряжении о назначении Александра Трайтли исполнителем функций и полномочий главы ОГА ссылаются на статью 39 Закона Украины «О местных государственных администрациях». В последнем абзаце статьи говорится о том, что: «В случае отсутствия председателя местной государственной администрации его функции и полномочия исполняет первый заместитель председателя, а в случае отсутствия последнего - один из заместителей председателя местной государственной администрации».

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский освободил Вячеслава Боня от исполнения обязанностей главы Николаевской ОГА.

Как известно, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Савченко с должности главы Николаевской ОГА и назначил временно исполняющим обязанности главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслава Боня. 26 июня в Администрации Зеленского ответили, что у них пока нет кандидатов на должность губернатора Николаевщины. Во время визита в Николаев Зеленский предложил, чтобы ему подали список кандидатов на должность главы Николаевской ОГА. После этого о себе заявили два якобы кандидата на должность главы ОГА, но в Офисе Президента не подтвердили, действительно ли эти люди претендуют на такие полномочия.