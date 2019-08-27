Коломойский и Аваков формируют в Раде свою депутатскую группу, - СМИ

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и олигарх Игорь Коломойский формируют свою группу в Верховной Раде.

Об этом сообщили «Стране» источники в депутатском корпусе.

Группа будет себя позиционировать как сателлит «Слуги народа», поддерживая инициативы партии президента. С другой стороны, будет дополнительным инструментом влияния Авакова и Коломойским на решения парламента (особенно, связанные с внесением изменений в Конституцию, для чего у «Слуги народа» не хватает несколько десятков человек для конституционного большинства в 300 человек).

Персональный состав будущей группы становится понятным из обращений депутатов-мажоритарщиков новой Рады о делегировании их представителя в состав группы по подготовке работы первой сессии парламента. Всего в группе не менее 35 человек.

В документе они просят ввести в состав подготовительной группы Дмитрия Лубинца (по данным «Страны» - человек Авакова).

Всего подписали более 30 человек:

1 Владимир Арешонков 2 Александр Герега 3 Антон Киссе 4 Дмитрий Лубинец 5 Валерий Лунченко 6 Андрей Кит 7 Александр Урбанский 8 Виктор Бондарь 9 Юрий Шаповалов 10 Петр Юрчишин 11 Иван Чайковский 12 Ирина Констанкевич 13 Владислав Поляк 14 Степан Ивахив 15 Николай Кучер 16 Лариса Билозир 17 Николай Люшняк 18 Олег Кулинич 19 Валерий Давиденко 20 Роберт Горват 21 Игорь Гузь 22 Геннадий Вацак 23 Александр Ковалев 24 Максим Ефимов 25 Сергей Шахов 26 Сергей Вельможный 27 Александр Сухов 28 Богдан Дубневич 29 Тарас Батенко 30 Сергей Минько 31 Игорь Палица 32 Сергей Рудик 33 Игорь Молоток 34 Олег Колев

Еще одна фамилия написано неразборчиво.

По данным источника «Страны», вероятнее всего этой депутатской группой будет руководить Виктор Бондарь, избранный в Верховную Раду Украины 9 созыва по мажоритарному округу №191 (Хмельницкая область).

Напомним, у Зеленского заявили, что коалиция в новой Раде уже есть и она заберет все министерские кресла

Как известно, по результатам досрочных выборов в Верховную Раду президентская партия «Слуга народа» получит в парламенте 254 мандата.