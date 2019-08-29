«Политика меня пока что не зовет», - Луценко рассказал, чем будет заниматься после отставки

Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, чем будет заниматься после отставки и почему не хочет идти в политику.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, трансляцию опубликовала пресс-секретарь Лариса Сарган.

Луценко заявил, что займется здоровьем и, возможно, откроет фонд в поддержку украинской книги. В политику идти не собирается, но не исключает, что ему «придумают» работу.

«Я займусь здоровьем, спортом и, возможно, организую фонд в поддержку украинкой книги. Политика меня пока что не зовет. Может, вы заметили? Практически весь цикл политических событий в стране исчерпан. Учитывая решения Парламента, которые вот-вот будут, можно считать даже местные выборы пройденным этапом. (...) Не исключаю, что мне придумают другую работу те, кто так горячо ждал 3 года и четыре месяца моего снятия», - сказал Луценко.

Стоит отметить, что ранее Луценко заявлял, что уйдет в отставку после парламентских выборов и пойдет в политику.

Напомним, Верховная Рада Украины в четверг уволила Юрия Луценко с должности генерального прокурора, передает корреспондент РБК-Украина. За увольнение Луценко проголосовали 317 парламентариев.