Москаленко созывает сессию Николаевского облсовета на 10 сентября – будут обсуждать критическое состояние дорог

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко созывает внеочередную сессию на 10 сентября.

Об этом сообщается на сайте областного совета.

Главные вопросы, выносящиеся на рассмотрение – критическое состояние дорог государственного и местного значения, а также отчет облгосадминистрации по выполнению Программы развития автомобильных дорог общего пользования Николаевской области.

Сессия начнется в 11:00.

Напомним, депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин заявил, что 120 миллионов из 500 выделенных на капитальный ремонт многострадальной трассы Н-14 (Николаев -Кропивницкий) не будут освоены, потому что тендер перенесли на октябрь.

В то же время депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что «Укравтодор» забрал у Николаевской области 60 миллионов гривен, которые предназначались на ремонт трассы М-14.