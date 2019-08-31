В Одессе прошел марш в поддержку ЛГБТ-сообщества – колонну из трёхсот человек охраняли пятьсот правоохранителей

Сегодня, 31 августа в Одессе, прошел марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества. Всего на марш собрались около трёхсот человек. Его охраняли около пятисот правоохранителей.

Об этом сообщает «Думская».

На мероприятии присутствовала делегация из Мюнхена – около 30-ти человек, а также представители шести европейских посольств. Во время шествия происходили перепалки между участниками и противниками шествия. Сообщалось о задержаниях.

Полиция отвела в сторону одного из противников марша, который выкрикивал ругательства. Маршу пытались помешать представители христианских организаций, а также молодые люди из радикальных патриотических организаций. Молодых людей оттеснил батальон полиции. Одной из противниц стало плохо.

Отметим, что в Санкт-Петербурге на Исаакиевской площади на акции против замалчивания гомофобных преступлений задержали более 10 представителей ЛГБТ-сообщества и им сочувствующих. А ранее Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву, которая участвовала в митингах в поддержку демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений.