Генпрокурор Рябошапка уволил прокуроров четырех областей

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров четырех областей - Винницкой (Вячеслав Соколовый), Житомирской (Любомир Вийтович), Одесской (Олег Жученко) и Черкасской (Сергей Овчаренко).

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

«В вторником, 3 сентября 2019, руководствуясь Законом Украины «О прокуратуре», генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей», - написал он.

Лысенко также напомнил, что во время визита в Черкасскую область президенту Владимиру Зеленскому «жаловались на работу прокурора области».

«Также, находясь на Житомирщине, президент отмечал ненадлежащую работу органов прокуратуры региона, в частности в вопросах противодействия нелегальной добыче янтаря», - добавил пресс-секретарь.

Напомним, ранее Генпрокурор Рябошапка уволил руководителя военной прокуратуры Анатолия Матиоса.

Как сообщалось ранее, прокурора Николаевщины Тараса Дунаса назначили и.о. начальника кадрового департамента в ГПУ.